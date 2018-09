MPMG determina troca de ônibus das empresas Gardênia e Santa Terezinha, no trajeto Varginha x Três Pontas

O Ministério Público de Minas Gerais determinou que as empresas Gardênia e Santa Terezinha, que fazem transporte terrestre de passageiros, troquem os ônibus que fazem o trajeto de Três Pontas a Varginha.

Atualmente os ônibus utilizados são do tipo coletivo urbano, e a justiça determina que sejam substituídos pelos ônibus convencionais intermunicipais, com cinto de segurança em todas as poltronas.

O prazo para as empresas adequarem à nova regra é 20 de outubro, ou podem pagar multa diária de mil reais.

Os passageiros que notarem irregularidades poderão denunciar na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da Comarca de Varginha, rua Irmão Mário Esdras, 305, na Vila Pinto, ou ao Procon Municipal.

