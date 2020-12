Motoristas de aplicativo recebem Moção de Aplausos por trabalho social em Varginha

Moção foi entregue pelo vereador Delegado Celso Ávila.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, o vereador Delegado Celso Ávila realizou em local aberto a entrega do quadro de Moção de Aplauso dedicado ao Grupo GMAV – Grupo de Motoristas de Aplicativo de Varginha, na manhã desta sexta-feira (04).

Moção destinada ao GMAV/Foto: Ascom Câmara Municipal

A homenagem feita pelo vereador em reconhecimento aos serviços prestados pelo grupo de motoristas de aplicativos, que desenvolvem ações sociais e solidárias no município. O GMAV foi fundado por Bruno Cesar de Oliveira e Max William Magela e atualmente possui mais de 40 integrantes que se reúnem todas as sextas-feiras para ajudar ao próximo e sensibilizar mais pessoas a fazerem o mesmo. “Esse grupo foi formado há seis meses e até agora já foram doadas mais de 100 cestas básicas, móveis, além de fraldas geriátricas para o Lar são Vicente através do trabalho que essas pessoas realizam. Foi realizada também uma mobilização em prol de uma família que estava vivendo em condições de vulnerabilidade em um terreno na cidade e muitas pessoas se sensibilizaram com a causa e contribuíram para que eles pudessem ter um lar apropriado. Acredito que essas atitudes merecem esse reconhecimento”, destacou o vereador.