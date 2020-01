Motorista tenta fugir de criminosos armados, bate o carro e é roubado, próximo ao Condomínio Lagamar

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

Na tarde da última quarta-feira (29), um homem bateu com seu veículo após tentar fugir de bandidos armados. A ocorrência aconteceu na estrada vicinal, que dá acesso ao Condomínio Lagamar.

De acordo com a vítima, três homens surgiram na estrada armados com espingardas e as apontaram em direção a ele. O condutor tentou acelerar, e fugir dos criminosos, no entanto perdeu o controle do veículo e parou em um terreno baldio. O carro teve sérios danos frontais, além de danificação no motor e pneus estourados.

Com o acidente da vítima, os bandidos aproveitaram e roubaram seus pertences como aparelho celular, documento e dinheiro.

O homem não teve ferimentos. Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.