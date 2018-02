Motorista não respeita parada obrigatória e atinge motociclista no Bom Pastor

Na última sexta-feira (2), no cruzamento das ruas Alan Kardec com Tonico Xavier, no bairro Bom Pastor em Varginha, o circuito de segurança de uma residência gravou um acidente. Nas imagens percebe-se que o motociclista subia a rua Alan Kardec sentido Ana Jacinta quando a motorista de um carro não obedeceu a parada obrigatória da rua Tonico Xavier e atingiu a moto. O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Bom Pastor.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução