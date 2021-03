Motorista fica ferido após tombar carreta na Avenida do Contorno

A vítima teve apenas ferimentos leves e foi levado ao Hospital Bom Pastor; parte da carga de café ficou espalhada pela pista.

Redação CSul/Foto: Divulgação Varginha 24hrs

Um motorista ficou ferido após a carreta que ele conduzia tombar na Avenida do Contorno, no final da tarde desta quarta-feira (24), em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava sozinho no veículo.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima teve apenas ferimentos leves e foi levado ao Hospital Bom Pastor. A Polícia Militar foi ao local para realizar a segurança da carga de café, que ficou espalhada na pista. Providências foram tomadas, também, para eliminar o risco de novos acidentes devido ao óleo que foi derrubado.