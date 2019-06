Motorista alterado é preso durante blitz na Avenida Almirante Barroso

Nesta quinta-feira (6), por volta das 17h, durante operação blitz de trânsito, na Avenida Almirante Barroso, no bairro Boa Vista, em Varginha, o condutor do veículo GM Astra, com placas de Varginha, ignorou ordem de parada, arrancando bruscamente, fugindo do local sendo acompanhado pelo motopatrulhamento.

Ao chegar na Avenida Boa Vista, o condutor perdeu o controle direcional vindo a parar, mas se recusou a sair do veículo e quando o fez, desobedecia as ordens policiais.

O condutor, de 33 anos, estava bastante agitado e agressivo, visivelmente sob efeito de alguma substância, segundo a PM, sendo encontrando um papelote de cocaína e na fiscalização de trânsito foi constatado que o veículo não está devidamente licenciado, com o para-brisa quebrado e os pneus em mau estado de conservação comprometendo a segurança.

Foram tomadas as providências administrativas conforme o Código de Trânsito Brasileiro e o condutor foi conduzido para delegacia de plantão para as providências.

Fonte e fotos: PM