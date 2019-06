Motociclistas protestam contra cobrança na Área Azul

No último sábado (22), motociclistas de Varginha foram às ruas protestar contra um decreto da Prefeitura, publicado na última terça-feira (18), que prevê a cobrança de estacionamento para motos Área Azul do município.

A partir de 1º de julho, aas motos deverão pagar R$ 1,50 por até duas horas de estacionamento. Carros e demais veículos pagam R$ 1,50 por uma hora ou R$ 3,00 por duas horas, reajuste de 50%.

Mudança gerou insatisfação principalmente dos motociclistas, que sempre puderam parar nas vagas específicas sem ter que pagar por isso. Insatisfeitos, os motociclistas foram para a área central da cidade com cartazes, pedindo para que a cobrança não seja feita.

Em nota, a Prefeitura de Varginha informou que a cobrança para as motocicletas não vai ser feita de imediato, porque ainda é preciso adaptar o sistema através da implantação de um aplicativo. A prefeitura diz ainda que a cobrança deve ser feita “até mesmo por questão de justiça com os proprietários de veículos, considerando que as motos também ocupam espaço nas áreas de estacionamento na cidade”.