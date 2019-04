Motociclista fica ferido após acidente na Vila Pinto

Na tarde desta terça-feira (16), um carro e uma moto se envolveram em um acidente no cruzamento entre as ruas Alferes Joaquim Antônio e Dona Zica, no bairro Vila Pinto, em Varginha.

A equipe da Guarda Civil Municipal chegou ao local e controlou o trânsito rapidamente.

A vítima de 38 anos se queixava de dores no braço e perna esquerda, foi encaminhada para o Hospital Bom Pastor, pelo Corpo de bombeiros. A motorista do carro não se feriu.

Fonte: Minas Acontece / Fotos: Minas Acontece