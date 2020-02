Motociclista fica ferido após acidente na Rua Tiradentes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um motociclista ficou ferido após um acidente na Rua Tiradentes, no Centro de Varginha, na última quarta-fira (19). De acordo com as primeiras informações, o motociclista se chocou contra uma pequena caminhonete.

Militares do Samu prestaram atendimento à vítima. O homem foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor com suspeita de fratura.

A perícia foi realizada. As identidades dos condutores não foram reveladas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Blog do Madeira