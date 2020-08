Motociclista fica ferido após acidente envolvendo três veículos no Rezende

Pin Compartilhar 0 Compart.

Além da motocicleta, um caminhão e um carro de passeio também estiveram envolvidos no acidente.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e um carro, além da motocicleta. A ocorrência foi registrada na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no Rezende.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motoqueiro teve fratura completa e aberta em tíbia e fíbula do membro inferior direito e escoriações nos membros superiores. A vítima, de 21 anos, alegou que saia do serviço no momento do acidente.

O homem foi encaminhado ao Hospital Humanitas.