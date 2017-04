Motocicletas furtadas em Varginha são recuperadas pela PM

A Polícia Militar localizou duas motocicletas furtadas em Carmo da Cachoeira, nesse domingo (23/4), e prendeu um jovem que cometeu os crimes.

Durante patrulhamento pela Praça Governador Valadares, no Centro, a PM deparou com uma motocicleta Yamaha Ybr preta, sem placa de identificação e com o chassi raspado.

O suposto proprietário da motocicleta, de 19 anos, ao ver os policiais tentou fugir, mas foi abordado. Com ele foram encontradas duas chaves “michas”, comumente utilizadas para furtos de veículos.

Ao ser questionado, o rapaz informou que havia furtado a motocicleta na semana anterior, no bairro Sagrado Coração, em Varginha, utilizando uma das chaves artesanais.

Ele confessou ainda que teria furtado outra motocicleta na cidade e que o veículo estava escondido em uma fazenda na Zona Rural de Carmo da Cachoeira.

Os policiais militares dirigiram-se ao local, onde encontraram uma uma Honda Biz preta, também sem a placa de identificação e com o chassi raspado.

As motocicletas foram removidas para o pátio credenciado e autor preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Varginha, onde permaneceu à disposição da Justiça.

(Com informações da Assessoria de Comunicação Organizacional do 24º BPM)

Fonte: Blog do Madeira