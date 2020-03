Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última sexta-feira (27), a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Alameda Guaratãs, no bairro Jardim Cidade Nova, em Varginha, quando localizou uma motocicleta Honda CG 125 Titan, com placas de Varginha, abandonada na via pública.

A equipe policial constatou que o veículo havia sido furtado na madrugada, conforme registro próprio. A moto foi removida ao pátio credenciado para devidas providências.

Fonte e foto: PM