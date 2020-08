Morre o radialista e vereador, Carlos Costa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Carlos Costa estava internado desde o último dia 18 com problemas pulmonares.

Redação CSul/Foto destaque: Ascom Câmara Municipal

Faleceu na tarde desta segunda-feira (3), o radialista e vereador da comarca de Varginha, Carlos Costa. Ele estava internado há 15 dias, com problemas pulmonares. A assessoria da Câmara Municipal confirmou o falecimento do vereador.

Carlos Costa tinha 62 e além de vereador, exercia a função de apresentador em um dos programas de maiores audiência da Rádio Clube, o “Varginha em Foco.”

Natural de São José do Rio Pardo-SP, Carlos Ferreira da Costa Filho nasceu em 11 de março de 1958. Formado em Ciências Física, Biológicas e Matemática, Carlos também concluiu os cursos técnicos de eletricidade e eletrônica. Iniciou sua carreira de radialista na Rádio Difusora Rio-Pardense. Trabalhou em Poços de Caldas, onde gerenciou uma emissora de rádio local e em Pouso Alegre, onde começou a se notabilizar pela sua eficiência como gerente e pela eloquência nos microfones. Residia em Varginha há 19 anos, tendo recebido na década de 90 o Título de Cidadão Honorário Varginhense pelos serviços prestados à comunidade. Em Varginha, acumulava funções, dentre elas, apresentador e jornalista.

Vereador em Varginha

Em 2012, foi eleito pela primeira vez vereador de Varginha, recebendo 1.529 votos. Quatro anos depois, foi reeleito com quase o dobro de votos da primeira eleição, se elegendo com 2.737, sendo o vereador mais votado daquele ano.

Tendo como principais eleitores à classe de baixa renda da cidade, Carlos Costa se destacou com o programa “Varginha em Foco”, o que permitiu a ele conhecer mais sobre as dificuldades que a população varginhense enfrenta.

Carlos Costa era vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores/Foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha

“A qualidade de vida tem piorado a cada dia, com a criação de novos impostos ou aumento no valor dos existentes, os preços públicos tem subido, mas a qualidade dos serviços piorou e a população enfrenta filas e mais filas, seja para pagar suas contas, para atendimento médico, para ter acesso aos remédios muitas vezes vitais e muitos outros. As pessoas enfrentam ônibus superlotados, com preços abusivos, trânsito caótico, buracos nas vias públicas e sujeira por todo lado. As poucas áreas de lazer estão abandonadas, como praças públicas, quadras poliesportivas, campos de futebol e outros. Vamos falar a verdade, lutar pela honestidade de nossos governantes, fiscalizando de verdade os atos do executivo, vamos cobrar para que as obras iniciem e sejam concluídas, para que nossa qualidade de vida seja restabelecida e para que sejam gerados empregos e a dignidade do cidadão seja respeitada. Vamos lutar para combater com o consumo e tráfico de drogas que acabam com a vida de nossos irmãos“, frisava o vereador.

Atualmente, Carlos Costa era vice-presidente da Câmara Municipal, devido aos problemas de saúde foi substituído interinamente no último dia 29, pelo vereador, Dudu Ottoni.

Na época, a vereadora e presidenta da Casa, Zilda Silva, explicou a mudança; “Infelizmente nosso amigo Carlos Costa permanece em tratamento médico e os trabalhos desta casa precisam continuar. Continuamos orando e torcendo pela sua recuperação e que tão logo, ele possa estar assumindo novamente sua função de vice-presidente e contribuindo com o progresso da nossa cidade.”

Carlos Costa deixa esposa e duas filhas.

Horário e local de velório e sepultamento ainda não foram divulgados.

Nota de falecimento Rádio Clube

É com muito pesar e já com muita saudade que infelizmente comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e companheiro de trabalho, Carlos Ferreira da Costa Filho, aos 62 anos de idade.

Carlos atuava no Sistema Clube de Comunicação há 26 anos, era locutor do tradicional jornal de Rádio “Varginha em foco”, da Clube 99,3FM, e terminava seu segundo mandato como vereador da cidade de Varginha.

Ele foi internado no dia 18 de julho, com problemas respiratórios.

Durante o período que esteve internado, Carlos passou por diversos exames que reafirmaram seu delicado estado de saúde e identificaram uma mancha no pulmão e uma infecção. Além de todos os problemas que Carlos já estava enfrentando Carlos fez exame para Covid-19, e o resultado positivo saiu na noite de ontem.

Mesmo com todos os esforços da equipe médica do Hospital Bom Pastor, o quadro de saúde de Carlos se agravou nos últimos dias e infelizmente ele veio a óbito um pouco antes das 15 horas de hoje.

Trajetória

Natural de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, Carlos Ferreira da Costa Filho nasceu em 11 de março de 1958. Filho de Carlos Ferreira da Costa e Warde Nasser João Ferreira da Costa, Carlos foi casado com Rosângela Maria Pereira Ferreira da Costa, com quem teve duas filhas: Maria Elisa e Virginia Helena.

Formado em Ciências Físicas e Biológicas, Matemática e também em Técnico em Eletricidade e Eletrônica, Carlos iniciou sua carreira de radialista na Difusora Rio-Pardense. Posteriormente trabalhou em Poços de Caldas, onde gerenciou uma emissora de rádio local e depois seguiu para Pouso Alegre, onde começou a ganhar visibilidade em todo o sul de Minas pela sua eficiência como gerente e pela eloquência nos microfones.

Mudou-se para Varginha em 1994, para gerenciar o Sistema Clube de Comunicação, onde trabalhou com muita dedicação e amor até seus últimos dias de vida. Por meio do seu trabalho jornalístico no noticiário “Varginha em Foco”, teve a possibilidade de conhecer as dificuldades que a população varginhense enfrentava.

Sempre preocupado com o próximo, em 1998 decidiu adicionar seu toque particular ao noticiário e lançou o quadro “A Voz do Povo”, um espaço totalmente aberto e 100% democrático, onde todos podiam se manifestar, fazer elogios, reclamações e também pedir ajuda.

Sucesso absoluto desde então, “A Voz do Povo” se tornou a marca do locutor que nunca mediu esforços para ajudar quem precisava, incluindo os animais.

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade, Carlos recebeu na década de 90, o Título de Cidadão Honorário Varginhense.

Depois de dar voz a população, acompanhando diariamente os problemas dos varginhenses e tentar ajudar de todas as formas possíveis, em 2012 Carlos decidiu que era hora de tentar fazer ainda mais pela população carente de Varginha e se candidatou a vereador. Carlos foi eleito com 1.529 votos e reafirmando seu incrível trabalho junto à população, foi reeleito em 2016 com 2.737, sendo o vereador mais votado daquela eleição.

O objetivo de sua candidatura e de toda a sua trajetória política sempre foi o de resgatar os valores e os direitos da população local, dando voz às suas necessidades e buscando as soluções para todos os problemas.

Carlos sempre foi exemplo de trabalho, empreendedorismo e acima de tudo amor e dedicação a tudo e todos que o cercava.

Que seu legado viva eternamente e que seu exemplo seja sempre seguido por todos.

Fica aqui a singela homenagem de todo o Sistema Clube de Comunicação, ao senhor Carlos Costa Filho. Muito mais que colega de trabalho, Carlos sempre foi um verdadeiro amigo de todos.

Apenas temos que a agradecer por termos tido o privilégio de conviver e aprender tanta coisa com esse ser iluminado, que tinha um coração maior que ele próprio. A saudade será eterna, mas o Senhor viverá para sempre em cada boa ação que fez e no coração de cada pessoa que teve o privilégio de te conhecer.

Um até logo ao radialista, vereador e acima de tudo ao amigo Carlos Ferreira da Costa Filho.

*Matéria em atualização.