Morre Marcelo Costa, empresário e proprietário da Casa Auxiliadora

Proprietário da Casa Auxiliadora, Marcelo realizava tratamento de hemodiálise.

Redação CSul/Foto: Jota Júnior

Faleceu nesta quinta-feira (29), o empresário e proprietário da Casa Auxiliadora, Marcelo Corrêa Costa, aos 78 anos. Marcelo fazia tratamento de hemodiálise.

Nascido em 1941, natural de Formiga-MG, Marcelo se formou em contabilidade, em 1973 e foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade, entre os anos de 1971 e 1972. Em 1985, inaugurou a Casa Auxiliadora em Varginha. Em 2016, ganhou título de cidadão honorário do município varginhense.

Herdou dos pais a honestidade, a dedicação ao trabalho, a fé e a devoção à sua religião católica, bem como a solidariedade para com o próximo, pois era assíduo apoiador das mais diferentes instituições locais de assistência e contribuiu também, com projetos populares e sociais como a pintura do Estádio Municipal. Marcelo tinha como hobbie o amor por voos e a pescaria.

A visão empreendedora de Marcelo Corrêa Costa sempre foi um ponto forte na administração da empresa. A Casa Auxiliadora decretou luto oficial, voltando suas atividades no próximo dia 3.

Marcelo deixa esposa e cinco filhos. O corpo foi levado para Formiga-MG, onde será sepultado.