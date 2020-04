Morre aos 51 anos o tenor Roberval de Castro

Pin Compartilhar 0 Compart.

“É com profundo pesar que a Fundação Cultural de Varginha se despede de um dos grandes nomes da música varginhense”. O tenor Roberval de Castro, de 51 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (30) decorrente de um infarto. O enterro foi nesta terça-feira (31), às 11h, no Cemitério Municipal.

“Meu primeiro recital de canto lírico (de nossas vidas) foi junto dele com a querida pianista e professora Elvira Gomes. Fizemos parte de um momento histórico no Sul de Minas. Estávamos constantes nas TVs, rádios e jornais. Ele foi parar até no Fantástico! Uma pessoa de timbre raro. Tenor dramático lírico e eu dizia que ele era Spinto por conta de estilo de cantar. Ele tinha um coração muito grande”, disse cantora lírica Fernanda Ohara no perfil dela em uma rede social.

“Com muita tristeza soube hoje da partida do Roberval, o nosso tenor, o grande cantor varginhense, que com sua simplicidade e sua grande voz e seu talento, encantou tanto a cidade de Varginha e o Sul de Minas. Deixará muitas saudades no cenário musical varginhense, tanto pela sua voz como pela sua presença marcante”, lamentou a pianista Elvira Gomes.

Roberval se apresentou em palcos de Varginha e de outras partes do país, sendo reconhecido como tenor dramático lírico. A última apresentação no Theatro Capitólio ocorreu no dia 23 de dezembro de 2016, como mostrou a matéria da TV Princesa que pode ser assistida em https://youtu.be/fN75zYHtWAs.

“Na oportunidade, toda equipe da Fundação Cultural presta suas sinceras condolências aos amigos e familiares”.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha