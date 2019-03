Moradores encontram marcas de tiro no portão de casa no Jardim Ribeiro; doze balas foram encontradas no local

Na manhã desta terça-feira (19), moradores de uma residência, na rua Sebastião José de Sousa, no bairro Jardim Ribeiro, em Varginha, encontraram marcas de tiros no portão da casa. De acordo com vizinhos, os tiros aconteceram por volta das 22h dessa segunda-feira (18).

Seis marcas de tiros foram encontrados no portão da casa e um carro também foi atingido, sendo rebocado por um guincho. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Segundo a PM, não havia no local sinais de violência ou evidências de algum crime.

A polícia esteve no local e encontrou doze projéteis de uma pistola calibre 9 milímetros.

Fotos: Willian Boechat / Varginha 24h