Moinho Sul Mineiro no Festival Gourmet

O Moinho Sul Mineiro é patrocinador do Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas. Empresa terá um estande onde receberá o público para dicas e aulas sobre o preparo de pães, bolos e bolachas.

As apresentações acontecem durante todo o dia e serão intercaladas para atender tanto os profissionais da área de panificação e confeitaria, como aqueles que fazem bolo e pães em casa para o consumo familiar.

Ao longo dos três dias, o Moinho fará ações diferenciadas para interagir com o público dentro dos seus pilares: inspiração, criatividade e transformação. O público presente será surpreendido com uma interação próxima e muito gentil da marca.

A novidade deste ano é o Chef ao Vivo Padeiro; oMoinho levará, pela primeira vez, um profissional especialista em panificação. O especialista fará uma aula ao vivo, no dia 21, às 16h, ensinando receitas e dicas para o preparo de produtos nas padarias.

O Festival é o primeiro evento que a empresa participa com a nova marca, uma grande oportunidade de aproximação com a cidade e de apresentar o seu novo posicionamento.

Evento gratuito será realizado no estacionamento do Via Café Garden Shopping – Av. Humberto Pizo, nº 999, Jardim Petrópolis, dia 20/04 das 16 às 22horas; 21/04 das 12 às 22horas e 22/04 das 12 às 21horas.