Missa em honra ao nascimento de Padre Victor foi celebrada em Varginha

Momento religioso marcou benção do novo Salão de Cerimônias do Crematório e Cemitério Parque da Saudade

No final de tarde da última quinta-feira (12), fiéis varginhenses celebraram o nascimento do beato Padre Victor durante missa no novo Salão de Cerimônias do Crematório e Cemitério Parque da Saudade.

O vigário da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo de Varginha, padre João Luíz, da Congregação Dehoniana foi quem presidiu a Santa Missa, em Intenção às Almas e aos 191 de nascimento do beato.

No final, os participantes foram cumprimentar o recém chegado padre, pela belíssima celebração.

Estiveram presentes o vice-prefeito de Varginha, VérdiLúcio Melo; o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Ciacci acompanhado do vereador Buiú do Ônibus; o advogado e ex-presidente da Câmara, Rômulo Azevedo Ribeiro e demais convidados.

Para o escritor Marcelo Nascimento, que escreveu a biografia do beato, “Escravo Herói”, “reverenciar Padre Victor é para todos os dias, pois temos o privilégio de ter um Santo que viveu em nossa região e intercede a Deus por nossas causas”, concluiu.

A principal homenagem a Padre Victor é realizada todo dia 23 de setembro, data de sua morte em Três Pontas, mas devotos o reverenciam também seu nascimento, no dia 12 de abril.

Na Igreja Nossa Senhora de Fátima em Varginha também houve missa em homenagem a Padre Victor, na qual sua imagem ficou no altar central.

Campanha

Os devotos de Padre Victor em Campanha celebraram a data com muito fervor em sua cidade de nascimento.

Uma procissão saiu da Catedral de Santo Antônio, às 7 horas da manhã, em direção ao Morro do Cruzeiro, onde foi celebrada a Santa Missa em honra ao beato. No Morro, uma imagem do sacerdote guia a cidade sede da Diocese local.