Missa com enfermos e idosos marca 7º dia do Dozenário de Nossa Senhora de Fátima

O Dozenário em Honra à Nossa Senhora de Fátima chega ao 7º dia na Paróquia a Ela dedicada, em Varginha. Nesta quarta-feira (8), uma missa será celebrada também a tarde, às 15h, em honra a Mãe de Jesus, com a participação dos enfermos e idosos, que receberão a Unção dos Enfermos.

O Dia de Nossa Senhora de Fátima é comemorado em 13 de maio. Nessa data, os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917.

As aparições de Nossa Senhora de Fátima se repetiriam no dia 13 de cada mês, até outubro e, durante esses encontros, as crianças rezavam o rosário e recebiam revelações de Nossa Senhora.

7º dia do Dozenário

Quarta-feira (8)

“A Missão como Caminho de Santidade” (Ge.19-20-25-31)

15h – Missa na Matriz de Fátima para os Enfermos e Idosos

18h30 – Reza do Terço pelos membros do Terço dos Homens na Matriz de Fátima

19h – Missa na Matriz do Rosário celebrada pelo padre Allir Sanagiotto, Scj, vigário na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Varginha

Gesto concreto – Trigo

Benção – Chaves

Convidados – Terço dos Homens, Comunidade Boa Vista e Setores Missionários 31, 32, 33 e 34

Festa

Segunda-feira (13)

7h e 12h – Missas na Matriz de Fátima

14h30 – Reza do Rosário na Matriz de Fátima

19h- Missa na Matriz de Fátima e procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima pelas ruas da comunidade.

Gesto concreto em todas as missas – Fraldas geriátricas

Quermesse

Entre os dias 11 e 13 acontece a tradicional quermesse da paróquia. Após a missa, nos três dias de maio, barracas de comidas e bebidas estarão abertas no Salão Paroquial, ao lado da Igreja.

História de Nossa Senhora de Fátima

Oito dias após a convocação do Papa, em resposta as orações, Nossa Senhora de Fátima fez sua primeira aparição em 13 de maio de 1917 na pequena aldeia de Fátima em Portugal. Em um local chamado “Cova de Iria”, ela apareceu para três pequenos pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Por volta de meio-dia eles brincavam pelo campo enquanto cuidavam de um pequeno rebanho quando pararam para rezar o terço, como já era de costume. Queriam voltar logo para a brincadeira e por isso rezaram à moda deles e rapidamente voltaram para o campo e foi quando viram um clarão bem similar ao de relâmpagos.

Acharam que ia chover e por isso se recolheram para ir embora e foi quando viram um segundo clarão em cima da copa de uma árvore (chamada azinheira) e em seguida viram Nossa Senhora de Fátima. Assustados, quiseram correr, mas Nossa Senhora logo os tranquilizou e pedindo que não tivessem medo, pois ela vinha do Céu.

Segundo relato dos próprios pastorinhos, a visão era de uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, e em suas mãos pendia um Rosário. Serena e tranquila disse às crianças:

“Vim para pedir que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda uma sétima vez.”

E as aparições aconteceram sete meses seguintes conforme o prometido. Antes de ir embora, Nossa Senhora de Fátima ainda ressaltou: “Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo, e o fim da guerra.”

Oração

Virgem Santíssima, transbordante da mais pura alegria pela presença em vós do Verbo Divino Encarnado, fazei com que, imitando na terra a pureza de vossa Anunciação, a caridade de vossa Visitação a Santa Izabel, amor terno a Jesus recém-nascido no presépio, a humilde obediência com a qual vos apresentastes no templo de Jerusalém, possamos merecer também, como vós, pela solicitude constante em buscarmos a Jesus durante a vida, encontrá-lo definitivamente no templo de Sua Glória Eterna. Amém.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação