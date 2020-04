Minasul registra novos recordes de faturamento e lucro em 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Recebimento/Rebenefício de café aumenta para 1,87 milhão de sacas; número de cooperados ativos cresce 13% para 6,7 mil

A Minasul, segunda maior cooperativa de café do Brasil, comemora uma série de recordes em 2019, como o crescimento de 29% no faturamento líquido, aumento de 70% nas exportações, 13% no número de cooperados ativos, e um ganho de 42% no lucro líquido.

A cooperativa encerrou o ano com receita operacional líquida de R$ 1,44 bilhão ante o resultado do exercício anterior de R$ 1,12 bilhão. A Minasul também registrou um resultado abrangente (lucro) de R$ 20,05 milhões, ante R$ 14,56 milhões registrados no ano anterior. As conquistas foram impulsionadas pelas exportações, diversificação de produtos, implementação de novos processos, investimentos em tecnologia e aumento de cooperados.

“Apesar dos desafios de 2019 e a crise do preço de café, foi um ano recorde para a Minasul. O resultado da nossa estratégia de levar café de qualidade do sul de Minas para o mundo surpreendeu e mostrou que estamos no caminho correto”, diz o presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães. “Vamos focar em diversificação, tecnologia e buscar mais o mercado externo em 2020. Também vamos começar a exportar soja esse ano. O mercado externo é nossa grande meta”, afirma.

O total de café em estoque, na virada do ano, também surpreendeu, foi o menor dos últimos 10 anos, de R$ 166,3 milhões, o equivalente a 415.579 sacas de 60 quilos. No exercício anterior, o total de safras em estoque era de 600.021. “A safra foi menor do que o esperado no ano passado, mas, mais do que isso, houve uma demanda crescente, e isso é muito positivo, mostra que ainda há muito espaço para o nosso café crescer”, pondera.

Fonte: Minasul / Foto: Divulgação