Minasul cria moeda digital para troca de café por mercadorias

A Cooperativa brasileira Minasul, dedicada à cafeicultura, vem atuando com foco na transformação digital do seu negócio há alguns anos desde que registrou um crescimento exponencial de 300% em 3 anos. Como um dos passos deste processo, a companhia criou o Coffee Coin, moeda digital que permite a troca de café por produtos, e cujo gerenciamento é suportado por uma tecnologia criada pela Microsoft, chamada Dynamics.

De acordo com Luís Henrique Albinati, diretor de novos negócios da Minasul, com a solução, o café dos cooperados é convertido em um padrão monetizado que possibilita a troca de café estocado por mercadorias diversas nas lojas da Minasul, podendo ser adquiridos produtos de diferentes valores, desde um chapéu até um trator.

Assim, adotou-se que um quilo de café verde corresponde a um Coffee Coin, cujo valor monetário é ajustado diariamente pela Bolsa de Nova York, obedecendo a padronização dos tipos de café.

Dessa forma, com o uso do Dynamics, a cooperativa consegue gerenciar as variações do preço diário do café, bem como as compras dos associados em suas lojas simultaneamente na mesma plataforma.

Objetivo para 2021 é o de transformar o Coffee Coin em uma criptomoeda. Foto: Divulgação

“Esta ideia nasceu para facilitar as compras dos nossos associados. Por enquanto, todos os pagamentos são feitos à vista e limitado aos nossos cooperados em nossas lojas, mas nosso objetivo para 2021 é o de transformar o Coffee Coin em uma criptomoeda, o que permitirá o pagamento utilizando-se de operações de crédito. Os produtores têm gastos diversos antes da colheita, assim eles poderão comprar defensivos, ferramentas, implementos agrícolas, dentre outras coisas ao longo do ano para viabilizar sua produção e terão a oportunidade de lastrear a sua aquisição no preço do café daquele dia e fazer o pagamento apenas após a colheita”, explica Albinati.

Cooperativa voltada para a inovação

A Cooperativa Minasul finalizou recentemente o projeto de implementação do Dynamics em todas as suas áreas de comércio, exportação e armazenagem do café. Segundo Albinati, a migração era necessária para suportar o crescimento exponencial que eles tiveram nos últimos anos.

“Somos uma cooperativa voltada para a inovação. Este ano, toda a nossa plataforma de gestão integrada foi posta a prova para vermos a sua performance neste negócio e obtivemos excelentes resultados, com estabilidade em todo o percurso da safra, no ano em que batemos o recorde desde a fundação da cooperativa”, comenta.

A Minasul, localizada em Varginha (MG), atingiu mais de 1,8 milhão de safras de café em 2020. A sede fica em um complexo de 143 mil m², além disso, possui três lojas com 17 mil itens de insumos e produtos veterinários (Varginha, Lavras e Carmo da Cachoeira) e mais 12 escritórios de negócios. Possui 8.500 cooperados localizados em mais de 200 municípios.

Com a utilização da tecnologia, alguns dos maiores benefícios identificados foram a escalabilidade, a alta disponibilidade do sistema, a possibilidade de desenvolver e testar formas de operacionalização, bem como o amadurecimento no nível de conhecimento tecnológico das equipes da própria cooperativa.

A Minasul também planeja implementar soluções de IoT (Internet das Coisas), automação e Inteligência Artificial no próximo ano.

“Temos como objetivo para 2021 seguir inovando a caminho do Agro 4.0, como forma de aprimorar não só o nosso trabalho e o dos nossos cooperados, mas também incentivar e colaborar o desenvolvimento tecnológico de todo o mercado”, finaliza Albinati.

Fonte: Microsoft/Foto: Divulgação