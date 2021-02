Minas Gerais recebe 357,4 mil doses de vacinas contra covid-19 nesta quarta-feira

Serão destinadas para o estado 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz e 137.4 mil da CoronaVac/Butantan.

O Governo de Minas recebe nesta quarta-feira (24) mais um lote de 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz (dose 1) e 137.4 mil da CoronaVac/Butantan (doses 1 e 2), para dar continuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19 no estado. O carregamento chega às 11h30, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

De lá, sob escolta da Polícia Federal, as vacinas seguem para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), de onde serão distribuídas, nos próximos dias, às Unidades Regionais de Saúde (URS) e aos municípios mineiros. O público-alvo e os quantitativos que as prefeituras irão receber serão anunciados pela SES-MG na sexta-feira (26/2).

A cobertura da primeira dose da vacina entre trabalhadores de Saúde, população índigena aldeada, idosos em instituições de longa permanência, pessoas com 90 anos ou mais é de 69%. A cobertura da segunda dose está em 29%, de acordo com a população estimada pelo Ministério da Saúde.

Os números de mineiros imunizados e doses aplicadas podem ser acompanhados pelo site Vacinômetro: www.coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro.

Operação

Este é o quinto lote de vacinas que chega ao estado. A maior operação para campanha de vacinação na história de Minas Gerais começou no dia 18/1/2021, data da chegada do primeiro lote de vacinas, quando foram recebidas 577.480 doses de CoronaVac.

A segunda remessa foi composta por 190,5 mil doses de AstraZeneca, a terceira, com 87,6 mil doses de Corona Vac, e a quarta, com 315,6 mil doses de CoronaVac.

Com a chegada das 357,4 mil doses nesta quarta-feira, Minas Gerais terá recebido um total 1.528.580 doses do governo federal.

Combate à covid-19

Desde o início da pandemia, o Governo de Minas adotou diversas ações no enfrentamento ao coronavírus. Uma das primeiras foi a aquisição de 1.047 respiradores, ao preço médio mais baixo do país. Isso permitiu que o Estado dobrasse, de cerca de 2 mil para quase 4 mil, o número de leitos de UTI, muitos deles em municípios que nunca tinham contado com unidades de terapia intensiva fazer 50 milhões de seringas agulhadas, além de 617 refrigeradores. Mais de 21 milhões de seringas agulhadas já chegaram ao estado.

Remessas recebidas:

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

5ª remessa: 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac, em 23/2.

Fonte: Agência Minas/Foto: Arquivo/Pedro Gontijo/Imprensa-MG