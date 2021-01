Minas deve iniciar vacinação contra covid-19 nesta segunda

Romeu Zema acompanhou recebimento de Vacinas – Brasil Imunizado, no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em São Paulo.

O governador Romeu Zema esteve na capital paulista, no início da manhã desta segunda-feira (18), para acompanhar o recebimento de Vacinas – Brasil Imunizado. O Estado vai receber, neste primeiro momento, 561 mil doses dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan. O início da vacinação contra a covid-19 em Minas deve acontecer ser ainda hoje.

A solenidade, conduzida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi realizada no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, no Aeroporto de Guarulhos. Acompanharam o governador os secretários de Estado de Minas Gerais, Igor Eto (Governo), Carlos Eduardo Amaral (Saúde) e Mateus Simões (Geral).

Fonte: Agência Minas/Foto: Caroline Lopes/Imprensa-MG