Militar do Corpo de Bombeiros sofre tentativa de furto e é agredida no Santa Maria

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de furto, na noite da última quinta-feira (20), no bairro Santa Maria. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em uma praça com a filha de um ano e dez meses em seu colo. Nesse instante, uma pessoa chegou pelas suas costas e tentou puxar seu aparelho celular, a vítima que é militar do Corpo de Bombeiros, se virou rapidamente e tentou impedir o furto.

A bombeiro foi agredida pela ladra que não conseguiu efetuar o roubo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou à suspeita; Askilla Beatriz de Jesus Campos, de 24 anos, é moradora da Vila Barcelona. A mulher admitiu o ataque e foi presa.

A militar foi encaminhada ao pronto socorro, medicada e liberada. O bebê nada sofreu.

Redação CSul – Alisson Marques