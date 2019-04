Menor é preso com crack e simulacro de arma de fogo no Centro

Nessa terça-feira (16), por volta das 17h, a Polícia Militar patrulhando pela rua Resende Xavier, no Centro de Varginha, deparou com menor de 17 anos em atitude suspeita. Ele foi abordado no que foi localizada 01 bucha de maconha. O menor acabou confessando que teria mais drogas em sua casa.

No local, a mãe franqueou a entrada dos militares, sendo que foram localizados no quarto do menor, 12 pedras de crack, R$ 66,00, 01 aparelho celular e 01 simulacro de arma de fogo.

O menor foi então apreendido e conduzido para a delegacia junto com material, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte e foto: PM