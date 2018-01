Menor é detido com drogas no bairro Rezende

A PM em patrulhamento abordou dois homens e localizou drogas com um menor e na casa do autor apreendeu mais entorpecentes. O jovem foi apreendido.

Nessa sexta-feira, 19, na cidade de Varginha, a PM deparou com uma motocicleta parada na Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Rezende, ocupada por 02 indivíduos, de 15 e 26 anos, que ficaram apreensivos ao avistarem a viatura policial, momento em que o condutor tirou de sua cintura um embrulho arremessando-o no chão, sendo imediatamente abordado.

A equipe de policiais verificou que e o material dispensado tratava-se de 01 tablete de maconha. O menor assumiu a propriedade da droga. A PM deslocou então até a residência do adolescente e em contato com sua mãe ao tomar conhecimento do fato autorizou os policiais a entrarem na casa e procederem uma busca no quarto do jovem sendo encontrados dentro do guarda roupas 16 buchas e mais 01 tablete de maconha.

Diante dos fatos o menor foi apreendido e apresentado na delegacia de plantão juntamente com toda droga localizada, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: PM