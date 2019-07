Menor é apreendido no Santa Maria após assaltar farmácia na Avenida Imigrantes

Uma ação rápida das equipes da Rádio Patrulha e do Tático Móvel da Polícia Militar apreendeu um menor que havia acabado de roubar uma farmácia em Varginha. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (2) na Avenida Imigrantes, no bairro Cidade Nova.

Armado com uma faca, ele chegou e anunciou o assalto ao render a funcionária do caixa. O criminoso fugiu do local levando R$ 762,00 em dinheiro.

Frequentadores de um bar no bairro Santa Maria conseguiram render o menor que acabou apreendido pela PM e levado para a Delegacia da Polícia Civil juntamente com o dinheiro recuperado, a faca usada no crime e um celular.

Fonte e foto: Minas Acontece