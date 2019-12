Menor é apreendido com drogas no Jardim Corcetti

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na primeira hora desta sexta-feira (13), a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Mauricio José Gomes, no bairro Corcetti, quando visualizou indivíduo chamado de “Pepê”, conhecido no meio policial por tráfico de drogas, o qual ao ver a viatura policial jogou um plástico no chão.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas, ao vasculhar o local onde o autor dispensou algo, os policiais encontraram três papelotes de cocaína, prontos para venda.

O menor, de 17 anos, foi apreendido e relatou que em sua casa havia mais papelotes da droga que está sendo vendido por R$ 10,00 cada.

Os militares deslocaram até a residência, onde a mãe do menor autorizou entrada dos policiais. Foram localizados mais 22 papelotes pequenos e quatro grandes de cocaína, que segundo o menor é vendido a R$ 50,00, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 325,00.

“O local onde o menor estava comercializando drogas é de frente uma igreja com intensa movimentação de pessoas e fica ao lado de uma praça pública onde é comum frequentar crianças e adolescentes”, informou a PM.

O menor foi apreendido juntamente com os materiais e encaminhado para a Delegacia.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida