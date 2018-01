Menor é apreendido com drogas e rádio comunicador na Praça Getúlio Vargas

Nesse domingo (28), a PM, durante operação preventiva na Praça Getúlio Vargas, no centro de Varginha, abordou um menor infrator de 17 anos, conhecido como “gaguinho”, que ao ser submetido à busca pessoal foi localizado em seu poder 04 buchas de maconha prontas para a venda e a quantia de R$60,00 em dinheiro.

A PM deslocou até a residência do menor, onde a mãe foi cientificada dos fatos, que franqueou a entrada da PM, no quarto do menor foram localizadas 03 buchas de maconha, 24 pedras de crack prontas para a venda, R$420,00 em dinheiro e 01 rádio comunicador usado para copiar a frequência da PM.

A PM deu voz de apreensão em flagrante por ato infracional ao menor, que foi apresentado na delegacia de polícia, juntamente com todo o material arrecadado.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: PM