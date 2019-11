Menor é apreendido com 16 pedras de crack no Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (19), por volta de 18h, a Polícia Militar realizou operação batida policial pela Rua Sebastião Otaviano da Silva, no bairro Jardim Sion, em Varginha. No local, os policiais avistaram um indivíduo saindo do bar do Tonico em atitude suspeita.

Ao ser abordado, os militares localizaram três pedras de crack e R$56,00, em dinheiro, com o menor infrator, de 16 anos. Ele relatou aos policiais que havia escondido mais drogas em um terreno baldio ao lado do Bar do Tonico e que vendia cada pedra de crack por R$10,00.

Os PM’s foram até o local indicado e encontraram mais treze pedras de crack. O menor foi apreendido e encaminhado a Delegacia, juntamente com os materiais encontrados.

Redação CSul – Iago Almeida