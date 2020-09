Menor é apreendido após tentativa de homicídio no Centro

Menor, de 17 anos, desferiu dois golpes de machado em um jovem, de 19, na Rua Wenceslau Braz, no Centro de Varginha.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

Um menor, de 17 anos, foi apreendido no final da tarde desta quarta-feira (9), após tentativa de homicídio na Rua Wenceslau Braz, no Centro de Varginha. Segundo testemunhas, o autor em posse de um machado desferiu dois golpes em um jovem, de 19 anos e fugiu sentido Avenida São José.

A Polícia Militar foi acionada e se deparou com a vítima caída no local do crime. O SAMU realizou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital Bom Pastor.

A testemunha relatou aos militares conhecer os dois envolvidos na ocorrência. O mesmo informou a localização de trabalho do menor. Próximo ao local, os policiais se depararam com a arma usada no crime, suja de sangue e dentro de um bueiro.

O autor foi localizado em sua residência e encaminhado à delegacia, acompanhado de seu responsável. A arma foi apreendida. O estado de saúde da vítima é considerado grave.