Menina de 4 anos com síndrome rara precisa de ajuda

Manuella de Oliveira Santos com apenas 4 anos sofre de uma síndrome chamada Mielomeningocele conhecida também como espinha bífida aberta, é uma malformação congênita da coluna vertebral da criança em que as meninges, a medula e as raízes nervosas estão expostas.

Manu apesar da pouco idade, é uma guerreira, e sua história de desafios e lutas são muitos, a mãe Renata, moradora da zona rural da cidade de Ilicínea-MG, se dedica quase que exclusivamente para a saúde da filha, e depende de muita ajuda pois Manu necessita de muitos cuidados, e ela ainda tem mais 2 filhos.

Manu não fala ainda, tem os pezinhos tortos e necessita de uma cirurgia, além de outros itens básicos e importantes para o seu dia-a-dia: Cadeira de banho, cadeira de rodas(ela tinha uma que era emprestada e não tem mais), Fraldas tamanho M, medicamentos : bactrim (antibiótico ), Depakene-Valproato de Sódio 50mg/ml( anticonvulsivo) e algumas vitaminas manipuladas que ela necessita tomar diariamente.

Faça uma doação de qualquer quantia e proporcione qualidade de vida a Manu.

Segue os dados bancários

Banco Bradesco

C/c: 0162497-0

Ag: 0195

Renata Aparecida de oliveira

CPF:338.375.838-99

(35) 8476-8237 Renata, mãe da Manu.

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: Arquivo Pessoal