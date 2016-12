MEIs crescem 21,5% em Varginha

O período de crise política e retração econômica, tem feito com que muitos trabalhadores optem por sair do emprego formal e tentarem novos rumos e novos caminhos. E um desses caminhos, é oferecido pelo Sebrae-MG, que forma cada vez mais Microempreendedores Individuais – MEI, no estado.

Segundo levantamento do próprio Sebrae, Minas registrou aumento de 23,34% no último ano, se comparado ao acumulado de 2014. Em oito anos, desde a aprovação da Lei Complementar nº 128, que criou a figura jurídica do MEI, mais de 620 mil mineiros optaram pela formalização. No Brasil esse número já chega a 5,6 milhões. Em Varginha, somente no ano de 2015, 4.234 microempreendedores foram formalizados. Em comparação com o ano anterior, o dado representa um crescimento de 21,5%. Em 2014, a cidade tinha apenas 3.480 MEI’s. Já Pouso Alegre, fechou 2015 com 4.403 novos microempreendedores.

Entre os segmentos que mais cresceram na cidade, está o comércio varejista, de artigos de vestuário e acessórios. Também tem destaque, os cabeleireiros, que inclusive continuam liderando o ranking das dez atividades com maior número de MEIs no estado.

O analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Minas, Cássio Duarte, atribui o crescimento não só ao momento de retração, mas também as vantagens oferecidas pela formalização; “O MEI tem direito ao auxílio maternidade, auxílio doença, registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), aposentadoria, a possibilidade de vender para pessoas jurídicas e órgãos do governo, entre outros benefícios que o empreendedor não teria sendo informal”, justifica. As regiões Centro (273.833) e Sul (93.436) representam 59% do acumulado de MEIs no estado.

Como se formalizar- A formalização é gratuita e feita pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br. Além disso, o MEI fica isento dos impostos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), pagando apenas o valor fixo mensal de R$ 40,40 (comércio e/ou indústria), R$ 44,40 (prestação de serviços) ou R$ 45,40 (comércio e/ou e serviços), destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.