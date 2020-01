Matriz do Divino celebra Missa da Chama de Amor dia 31

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo dia 31 de janeiro, às 19h, a Missa da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria será celebrada na Paróquia Matriz do Divino Espírito Santo, em Varginha. Nos dias 28, 29 e 30, a oração do terço acontecerá na Matriz às 18h.

Imagem peregrina

Uma imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria estará visitando a cidade, vinda do Equador. A imagem é feita no Equador e o Santuário da Chama, em São Paulo, faz peregrinação pelo país todo nas missas da Chama de Amor.

“A cantora Elba Ramalho tem testemunho sobre esta imagem, tocou muito no coração dela e colocou em sua mão um feto (símbolo a favor da vida), um terço com contas em forma de

coração (símbolo da chama de amor), a imagem é uma beleza incrível”, disse uma das integrantes da Chama do Amor, de Varginha.