Matriz do Divino celebra Festa de Pentecostes neste final de semana

Dom Pedro Cunha Cruz preside a missa na Matriz do Divino no domingo, após a procissão que acontece às 17h30

Neste domingo é comemorado o dia de Pentecostes, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sua mãe Maria. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, e ocorre no sétimo dia depois da celebração da Ascensão de Jesus.

Em Varginha, uma das nove paróquias da cidade é dedicada ao Espírito Santo e está em festa. Desde a última sexta-feira (31), a Paróquia do Divino está celebrando a novena preparatória para o dia do titular. O tema escolhido este ano foi “Os dons do Espírito Santo entre nós”.

Programação

8º dia – sexta-feira (7)

“Sabedoria, saborear a experiência de Deus”

19h – Missa celebrada pelo Padre Mário da Silva Quirino Rabelo (Paróquia Cristo Bom Pastor, de Elói Mendes)

Gesto concreto: Macarrão

Convidados: Comunidade Nossa Senhora das Graças, Liga Católica, Oficina de Oração, Pastoral do Dízimo, Pastoral da Música, Projeto Fraldão, Reparação e RCC.

9º dia – sábado (8)

“Viver segundo o Espírito”

19h – Missa celebrada pelo Padre Daniel Menezes Fernandes (Paróquia São José, em Varginha)

Gesto concreto: Fralda Infantil

Convidados: Acólitos, Coroinhas, ENAC, Pastoral Litúrgica, Pastoral da Acolhida e PUV.

Festa de Pentecostes – domingo (9)

17h30 – Procissão saindo da Matriz do Divino, seguida de Missa Solene celebrada por Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano de Campanha

Quermesse

A Quermesse continua na Praça da Matriz até domingo, após a Santa Missa das 19h. Comidas típicas, brincadeiras, show de prêmios, muita música e uma boa conversa, tudo isso os varginhenses e devotos irão encontrar na festa externa da paróquia.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação Facebook Paróquia do Divino