Marquinho da Cooperativa propõe instalação de academia de rua no Carvalhos

Atendendo as reivindicações dos moradores do bairro dos Carvalhos e redondezas, o vereador Marquinho da Cooperativa encaminhou uma indicação ao prefeito, solicitando a instalação de uma academia de rua na Avenida Cornélia de Carvalho Dominguitto, próximo a caixa d’água.

Segundo o vereador, o atendimento desse pedido é uma forma de zelar pelo bem-estar e qualidade de vida dos munícipes. “A instalação de aparelhos de ginásticas no Carvalhos atenderá aos anseios dos moradores da região que relatam a falta de um lugar adequado para a prática de atividades físicas e momentos de lazer”, explicou o vereador.

Ainda de acordo com o parlamentar, a implantação da academia nesse espaço suprirá essa deficiência e incentivará a prática de atividades esportivas, fazendo com que jovens e adolescentes ocupem seu tempo com hábitos saudáveis.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha