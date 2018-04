Marquinho da Cooperativa pede construção de pista de caminhada em extensa Avenida

Melhorar a qualidade de vida da população. Foi pensando nisso que o vereador de Varginha, Marquinho da Cooperativa apresentou, na Câmara, uma indicação que pede a construção de pista para caminhada em toda a extensão da Avenida Francisco Rogassiano Coelho, que vai do Industrial JK até o Santa Terezinha.

“Essa iniciativa vai contribuir para a convivência esportiva e recreativa dos munícipes e não trará nenhum prejuízo ao trânsito local”, justificou o vereador.

Marquinho destacou ainda que se trata de um pedido da população, pois o local é distante das áreas de lazer, academias de rua e pistas de caminhadas existentes no Município. Segundo ele, muitos munícipes, inclusive, já praticam caminhadas no leito da referida via, apesar do risco de acidentes.

“Zelando pela qualidade de vida e pelo bem-estar dos munícipes, espero ter o apoio do Executivo para que esta Indicação seja atendida”, finalizou.