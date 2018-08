Marquinho da Cooperativa cobra construção de pista de caminhada em avenida da cidade

A construção de uma pista de caminhada ao longo de toda extensão da Avenida Francisco Rogassiano Coelho, foi motivo de um requerimento apresentado pelo Vereador Marquinho da Cooperativa durante sessão ordinária na Câmara Municipal. O documento foi encaminhado ao prefeito e à secretaria de obras e serviços urbanos – SOSUB.

De acordo com o vereador, a construção da pista de caminhada nesse local trará grandes benefícios à população. “O objetivo é atender às reivindicações dos munícipes e assim incentivar a prática esportiva e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Essa iniciativa contribuirá também para a convivência esportiva e recreativa dos varginhenses e não trará nenhum prejuízo ao trânsito do local”, justificou.

Em seu requerimento, o parlamentar questionou o executivo quanto à elaboração de um projeto para a construção da pista e ainda, se existe previsão para o início das obras no local.

“É importante destacar que a avenida em questão é muito distante das áreas de lazer, academias de rua e pistas de caminhadas existentes em nossa cidade. Muitos munícipes, inclusive, já praticam caminhadas no leito da via, apesar do risco de acidentes”, destacou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha