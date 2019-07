Manifestantes se reúnem em Varginha em apoio a Moro e Lava Jato

Neste domingo (30), manifestantes se reuniram na Concha Acústica, no Centro de Varginha, em ato de apoio ao ministro Sérgio Moro, à Lava-Jato e a aprovação do pacote anticrime.

O protesto ocorre três semanas após a divulgação de reportagens pelo site The Intercept Brasil, que questionam a imparcialidade do ex-juiz responsável pela operação Lava-Jato. O material traz o vazamento de mensagens trocadas pelo ex-juiz com procuradores da força-tarefa da Lava-Jato.