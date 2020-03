Manifestação pró-Bolsonaro é mantida em Varginha para este domingo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mesmo após pedido do presidente Jair Bolsonaro para o cancelamento das manifestações devido do Coronavírus, varginhenses irão às ruas neste domingo (15). Insufladas por uma declaração do ministro general da reserva Augusto Heleno, segundo a qual o governo estaria sendo chantageado pelo Congresso, redes bolsonaristas convocaram uma manifestação contra parlamentares e a favor do presidente.

“A manifestação foi convocada pelo povo e só o povo pode cancelar. Repensamos e mantemos. Qual evento público foi cancelado no Brasil? Isto é jogo da esquerda”, disse o coordenador do Grupo Vem, Carlos Alberto Jardim, ao Blog do Madeira. A manifestação está prevista para começar às 9h, na concha acústica. Haverá discursos e passeata.

A saída às ruas já estava sendo estudada desde janeiro, pela defesa da prisão em segunda instância, mas encontrou na fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, em 18 de fevereiro, o impulso de que necessitava para engajar apoiadores.

A reclamação do general se referia à disputa entre governo e parlamentares em torno do controle do Orçamento Público, com foco na obrigatoriedade de liberação de emendas parlamentares.

Entre os grupos de maior adesão virtual que organizam a manifestação de 15 de março, estão o Nas Ruas, o Movimento Avança Brasil, o Movimento Brasil Conservador e o Movimento Conservador, antigo Direita Brasil. São grupos mais radicalizados da direita que se dividem entre apoiar apenas Bolsonaro ou incluir nas bandeiras levantadas a defesa da Operação Lava Jato.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Adriano Machado/Reuters