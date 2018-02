Mais um macaco encontrado morto na cidade

Mais um primata foi encontrado morto em Varginha, desta vez na Comunidade do Salto, zona rural do município. Foi no sábado, dia 03, por volta das 17h. O animal estava caído próximo a estrada rural que liga Varginha a Fazenda do Salto, saindo pelo UNIS.A entes da Vigilância Ambiental e da saúde estiveram na comunidade orientando os moradores da cobertura vacinal e fazendo a varredura na busca de novos primatas e de focos do mosquito Aedes Aegypti.Com este já são seis macacos encontrados mortos no município.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha