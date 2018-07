Mais de 100 famílias participam de palestra sobre o Bolsa Família

Na última semana, as equipes do Cadastro Único e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF se reuniram no Centro de Referência de Assistência Social – Cras do bairro Urupês, em Varginha.

Os profissionais, que trabalham com as pessoas atendidas no PSF e equipe do CRAS do Urupês, conscientizaram as famílias da responsabilidade de manter os Cadastro Único com as informações atualizadas e de estar em dia com suas obrigações e evitar o cancelamento do benefício do Bolsa Família.

Estavam presentes, além dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento, 112 famílias que residem na região do CRAS.