Mais de 1.000 animais são vacinados no primeiro dia de Vacinação Antirrábica na Zona Rural de Varginha

Ao todo, 1.082 animais foram vacinados neste domingo (4).

Varginha iniciou neste domingo (04) a Campanha de Vacinação Antirrábica na zona rural. São três domingos de vacinação em vários bairros rurais, em diferentes pontos, para que a população leve seus animais.

A Secretaria de Saúde de do município, por meio do Setor de Zoonoses, informou que no primeiro dia de imunização, foram vacinados um total de 1.082 animais, sendo 964 cães e 118 gatos.

Haverá ainda vacinação nos dias 18 e 25 de outubro, domingos. A meta, segundo a Prefeitura, é vacinar três mil animais na zona rural. Segundo a Prefeitura, 10 equipes da Zoonoses irão percorrer as rotas, vacinando os animais. Na zona urbana, durante três dias de vacinação, foram vacinados um total de 19.386 animais, sendo 17.271 cães e 2.115 gatos.

Quem não conseguiu vacinar seus animais na cidade, poderá levá-los ao Centro de Zoonoses, que estará funcionando das 8h as 11h e das 13h as 17h nos mesmos dias da vacinação na zona rural.

“Solicitamos também que os animais sejam levados por um adulto e devidamente seguro, portando coleira própria e focinheira para os animais de grande porte e agressivos, resguardando assim a segurança do tutor, do vacinador e dos munícipes”, solicitou.

O setor de Zoonoses estará disponível para atender as duvidas pelos telefones 3223-7970 e 3690-2276 (Bem Estar Animal).

Fonte: Varginha Online/Foto: Divulgação