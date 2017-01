Mais 250 empregos para Varginha – Empresa Electro Plastic define ampliação em sua unidade industrial

O Prefeito de Varginha, Antonio Silva, recebeu no dia 22/10, a visita da Direção da Empresa Electro Plastic S/A, em reunião na Prefeitura quando fez o comunicado oficial do início das atividades de ampliação da empresa, conforme Protocolo de Intenções firmado entre o município e a empresa, em 27/11/2014 e Lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que concedeu apoio do município à referida empresa.

A ampliação de sua unidade industrial irá propiciar de imediato a geração adicional de 250 empregos diretos e 30 indiretos, até julho de 2016, com investimentos da ordem de R$ 55 milhões e faturamento anual estimado de R$ 300 milhões, a partir de 2017.

No decorrer deste último ano, apesar da atual situação econômica do país, a empresa Electro Plastic, com o apoio da Prefeitura de Varginha, desenvolveu inúmeras reuniões e gestões junto ao INDI e demais órgãos de infraestrutura do Estado, em Varginha e Belo Horizonte, para entendimentos técnicos e econômicos que permitissem a expansão da unidade, visando a ampliação da área construída da ordem de 14 mil m², bem como a ampliação da geração de empregos. Representantes da empresa destacaram o total apoio da atual administração, como fundamental para viabilizar o projeto, na cidade de Varginha.

A empresa

A Electro Plastic foi fundada em 1956, quando ainda não havia pólos petroquímicos no Brasil. Foi a primeira empresa a desenvolver uma tecnologia própria na produção de filmes e sacos de polietileno, utilizando-se de matéria prima importada.

Com o decorrer dos anos, assumiu a liderança no segmento de embalagens plásticas flexíveis, suprindo o mercado interno e externo com uma ampla linha de produtos que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade e possuem significativos volumes de produção no setor de embalagens flexíveis.

Durante a expansão de suas atividades no mercado interno, passou a desenvolver grandes atividades no mercado exterior. Hoje, uma parcela do faturamento provém de exportações para a América do Sul, Europa e Estados Unidos. A principal política que norteia suas atividades é a de: ‘Um profundo compromisso com a qualidade e a inovação.’ Além de contribuir para o desenvolvimento do setor, a Electro Plastic cumpre o seu papel gerando benefícios para seu país e o mundo.