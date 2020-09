Lojistas oferecem descontos na “Semana do Brasil”

Desenvolvida para aquecer as vendas durante a semana em que se comemora a independência do país, a Semana Brasil 2020 começou nesta quinta-feira (3) e vai até 13 de setembro. A ação reúne lojas de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, que se propõem a oferecer descontos aos consumidores.

Articulada pela Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom) em parceria com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a campanha traz como lema “Vamos em frente, com cuidado e confiança”.

Segundo a assessoria de comunicação da Associação Comercial de Varginha (ACIV), “os comerciantes poderão aderir individualmente as promoções”. O comércio local retomou o horário padrão, as lojas seguem abrindo das 9h às 18h, conforme protocolos de prevenção ao novo coronavírus.

Aos domingos e feriados a abertura é proibida. Aos sábados, o comércio continua autorizado a abrir de 9h às 14h.

Já o Via Café Garden Shopping realizará descontos de até 70%, segundo Leonardo Andrade, gerente de Vendas e Marketing do empreendimento. Todas as ações contarão com medidas de prevenção.

“Faremos tudo isso com respeito às normas de segurança sanitária, com lojistas, parceiros e consumidores cientes da importância da campanha para a retomada do comércio, bem como do cuidado com a saúde do próximo”, diz Leonardo Andrade.

Ainda na programação do shopping estão previstas lives promocionais, onde os clientes terão acesso aos descontos. O Via Café Garden Shopping tem horário de funcionamento das 10h às 20h, de segunda à sábado.

Aos domingos e feriados o local funciona das 13h às 19h.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto: CSul