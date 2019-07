Loja do Mart Minas será inaugurada nesta quinta

Nesta quinta-feira (18), o Mart Minas inaugura sua 35ª loja, em Varginha às 8h. A nova unidade possui 5.200 m² de área de venda, 25 checkouts e estacionamento com cerca de 335 vagas para carros, além de posições para motos e bicicletas.

“Levamos à cidade mais uma loja ampla, confortável e com grande variedade de produtos a preços competitivos, que vai atender as famílias da região e os micro e pequenos comerciantes que atuam no município, assim como os que estão em cidades do entorno,como, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, Três Pontas, Carmo da Cachoeira,Paraguaçu, Campanha, Cambuquira, Nepomuceno e São Gonçalo do Sapucaí,tendo o Mart Minas como seu parceiro no abastecimento”, afirma Filipe Martins – Diretor Comercial e Marketing da rede.

Varginha

Localizada às margens do Lago de Furnas, e ao mesmo tempo equidistante a três capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Varginha foi apontada pela revista Veja em 2011 como a sétima melhor cidade do Brasil para se viver e investir e tornou-se conhecida internacionalmente em 1996 pelo suposto aparecimento de criaturas alienígenas. A cidade é um dos principais centros de comércio e produção de café do Brasil e do mundo, é referência na produção cafés de alta qualidade, além de um polo de exportação do produto, escoando a maior parte da produção do Sul de Minas, fazendo o comércio do grão com diversos países.

Troco Solidário

A FUVAE – Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais, que trabalha desde 1961 na defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência e seus familiares, ficará com todo o troco solidário arrecadado na loja varginhense.

Funcionamento

– Segunda-feira à sábado, das 7h30 às 21h;

– Domingo de 07h30 às 14h;

– Feriados consultar a unidade.

