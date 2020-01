Loja de celulares é furtada no Centro, motocicleta de proprietário também é levada

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma loja de celulares foi alvo de criminosos na tarde da última quarta-feira (15), na Avenida São José, no Centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o dono do estabelecimento contou que dois homens entraram na loja e o ameaçou com um revólver.

A dupla de assaltantes então, trancou a vítima de 36 anos no banheiro da loja e fugiram em uma moto, levando 12 aparelhos celulares e uma quantia de R$ 2 mil em dinheiro.

O proprietário do estabelecimento conseguiu rastrear um dos celulares furtados pelos bandidos. Na localização, os assaltantes seguiam para à cidade de Três Pontas. Com a informação, a Polícia Militar tentou montar um bloqueio, no entanto a dupla não foi localizada.

Ainda de acordo com a PM, o último sinal de localização indicavam que os autores estavam em Três Pontas. A polícia segue em rastreio dos assaltantes.

*Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Redação CSul – Alisson Marques