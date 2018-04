Loja de celulares tem vidraça quebrada e celulares furtados no centro de VARGINHA

Uma loja de celulares foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (12), na Avenida Rio Branco, no Centro de Varginha. De acordo com a PM, os criminosos quebraram a vidraça do estabelecimento. Eles levaram 3 notebooks e vários aparelhos smartphone. Um martelo com cabo metálico foi encontrado no local. A PM não localizou ninguém até o momento.

Fotos: redes sociais