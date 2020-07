Locutor e vereador Carlos Costa é internado com problemas respiratórios

Pin Compartilhar 0 Compart.

Radialista está internado desde o último sábado (18) e seu quadro de saúde é considerado estável.

Redação CSul/Foto: Ascom Câmara Municipal

O locutor e vereador Carlos Costa, está internado com problemas respiratórios. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21), pelo Sistema Clube de Comunicação, no qual Carlos faz parte.

Carlos é apresentador de um dos programas de maior audiência da rádio, o Varginha em Foco/Foto: Divulgação Sistema Clube

Em nota, a assessoria da Rádio informou que o locutor já realizou o teste de Covid-19 e que teve seu exame negativo para a doença. Carlos foi internado no último sábado (18).

Confira nota completa do Sistema Clube de Comunicação em relação a saúde de Carlos Costa.

“O Sistema Clube de Comunicação informa que o apresentador do Varginha em Foco, da Clube 99,3FM, e também atual vereador da cidade de Varginha, Carlos Costa Filho, está internado desde o último sábado, dia 18 de julho. Carlos está com problemas pulmonares e seu quadro de saúde é estável, sem previsão de alta hospitalar. O teste para Covid-19 já foi feito e o resultado deu negativo. Toda a equipe do Sistema Clube está em orações para o breve restabelecimento do nosso amigo Carlos Costa.”