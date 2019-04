‘Lixo Eletrônico – Não descarte essa ideia’ na Praça do ET nesta sexta

Com apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a equipe do Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel estará na Praça do ET na sexta-feira (26), de 9h às 15h, realizando a campanha “Lixo Eletrônico – Não descarte essa ideia”.

O projeto recebe computadores, monitores, periféricos de informática, impressoras e copiadoras, telefones fixos e celulares, pilhas, baterias, aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

Não recebe televisões e monitores de tubo abertos ou quebrados, lâmpadas e tonners.

O é uma instituição dedicada à formação de profissionais no setor de Telecomunicações e Tecnologia, localizado em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, região considerada o vale do silício brasileiro.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha